新北接雲寺和區公所簽署備忘錄 成為防災企業之一

新北市板橋區公所和接雲寺簽署合作備忘錄（MOU），加入企業防災行列。區長林耀長說，希望災害發生時，防災企業能先自救，再和公部門合作助人，強化並擴大板橋區整防救災能量及韌性，未來如發生重大災難，接雲寺將供應災民飲食、生活用品及災害因應設備等資源。

備忘錄由區長林耀長與接雲寺主委江清秀簽署，消防局副局長李清安見證，民政局宗教禮俗科長賴小萍、議員何博文、議員葉元之都到場致意。

林耀長說表示，全球氣候劇烈變遷，台灣已進入複合型災害的時期，單一災害可能造成連鎖效應，從小事件轉為大規模、高頻率與複合化災害，板橋有超過55萬4千名人口，地狹人稠且高度開發，一旦發生重大災害，生命財產損傷難以估計，要需事先做好防災準備。

區公所除防災社區編組，也連結在地團體投入災害預防及整備應變。板橋接雲寺一向關注公共事務，曾捐住宅警報器，如今新冠病毒肆虐，也捐贈防疫基金600萬元和600個素食便當，未來如發生重大災難，接雲寺將供應災民飲食、生活用品及災害因應設備等資源。

去年6月底，板橋區公所和月翔商行簽署企業防災合作備忘錄，如今接雲寺是第二家。目前也和多家在地企業、團體接洽，希望爭取更多民間資源加入防救災行列。