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被政治耽誤的一群人 新北藍綠議員為疫情獻唱

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新冠肺炎疫情仍未趨緩，新北市無黨市議員馬見Lahuy·Ipin，邀請新北24名藍綠議員翻唱公益歌曲《明天會更好》。記者王敏旭／攝影
新冠肺炎疫情仍未趨緩，新北市無黨市議員馬見Lahuy·Ipin，邀請新北24名藍綠議員翻唱公益歌曲《明天會更好》。記者王敏旭／攝影

新冠肺炎疫情仍未趨緩，新北市無黨市議員馬見Lahuy·Ipin，邀請新北24名藍綠議員翻唱公益歌曲「明天會更好」，新北市長侯友宜今也與議員們一同獻唱，盼傳遞更多正能量，議員們難得獻唱獲得好評，就有人說「被政治耽誤的一群人」。

馬見說，受疫情影響社會運作幾乎全面停擺，選擇「明天會更好」公益單曲，就是希望傳達對美好未來的盼望，原訂24名議員排在同一天錄音是一大工程，幸好所有人力挺為公益獻唱，敲定時間就立刻進錄音室配唱。

新北市議會議長蔣根煌說，藉由公益歌曲感謝第一線進行防疫工作的優秀醫護人員，也呼籲民眾努力對抗疫情，期待更好的明天。馬見透露，錄音當天所有議員相當緊張，不斷詢問拍子及音準狀況，與在議會質詢台上專業形象大相逕庭。

新北市長侯友宜說，防疫作戰過程中，感謝謝議員作為市政府的後盾，同時也建立民眾跟市政府之間對防疫的宣導，這首公益單曲給予滿滿鼓勵、加油打氣，讓面對疫情下，調整新型態的安全生活模式，讓大家明天會更好、更不一樣。

新北市議會預計5月15日正式開議，由於先前新北市議會審預算時，藍綠黨團對於預算都有不同意見，國民黨以人數優勢最後動用「表決」通過預算，民進黨團是退席表達抗議，不過開議前藍綠為公益齊唱單曲，也讓開議前氣氛和緩許多。

參與公益獻唱還有市議員蔡淑君、何博文、廖宜琨、張志豪、張錦豪、李坤城、鐘宏仁、彭佳芸、林裔綺、戴瑋姍、陳明義、賴秋媚、王威元、劉美芳、邱烽堯、江怡臻、洪佳君、林金結、劉哲彰、陳儀君、白珮茹、廖先翔、宋雨蓁Nikar·Falong。

疫情 侯友宜

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