影／新莊居家檢疫者陳屍沙發 侯友宜：檢警已介入調查

台灣整體疫情趨緩，但新北市新莊區卻驚傳一名50多歲的居家檢疫者昨(4)日在家身亡，新北市長侯友宜今日還原當天狀況，表示上午里幹事與他聯絡時，都還聯繫得上，中午12點半男子還用line自主回報狀況正常。但下午里幹事去送居家檢疫關懷包，敲門卻一直沒有回應，通知相關單位到現場開門，驚見對方已陳屍家中沙發上，立即打電話報警，現場有發現藥袋，目前遺體已移至板橋殯儀館，最快今日會完成相驗。

中央流行疫情指揮中心1日宣布，在有限制的條件下，開放民眾前往長照機構實地探視住民，但新北市長侯友宜5日在記者會上表示，與新北的長照機構討論過後，認為中央做法仍不夠嚴格，因此提出「四限」限時、限地、限人、限年齡進行把關，即每次探視時間僅30分鐘，下一組探視親友必須等到上一組離開才可進入，希望能透過有溫度的把關，讓大家仍有探視親人的機會。