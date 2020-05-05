聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／新莊居家檢疫者陳屍沙發 侯友宜：檢警已介入調查
台灣整體疫情趨緩，但新北市新莊區卻驚傳一名50多歲的居家檢疫者昨(4)日在家身亡，新北市長侯友宜今日還原當天狀況，表示上午里幹事與他聯絡時，都還聯繫得上，中午12點半男子還用line自主回報狀況正常。但下午里幹事去送居家檢疫關懷包，敲門卻一直沒有回應，通知相關單位到現場開門，驚見對方已陳屍家中沙發上，立即打電話報警，現場有發現藥袋，目前遺體已移至板橋殯儀館，最快今日會完成相驗。
中央流行疫情指揮中心1日宣布，在有限制的條件下，開放民眾前往長照機構實地探視住民，但新北市長侯友宜5日在記者會上表示，與新北的長照機構討論過後，認為中央做法仍不夠嚴格，因此提出「四限」限時、限地、限人、限年齡進行把關，即每次探視時間僅30分鐘，下一組探視親友必須等到上一組離開才可進入，希望能透過有溫度的把關，讓大家仍有探視親人的機會。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言