錢櫃大火 北市消防局長吳俊鴻口頭請辭

台北市錢櫃KTV林森店大火釀6死，由於近年來消防安檢皆合格，引發議員質疑。北市消防局長吳俊鴻今天向市長柯文哲口頭請辭，以示負責。

柯文哲是否准辭，台北市副發言人戴于文轉述，調查報告7日出爐，現階段最重要是落實消防稽查，提出相關法規修法方向，改善稽查漏洞。

錢櫃KTV林森店4月26日發生火警，柯文哲昨天在專案報告中指出，業者因5樓至11樓安全門違規開啟，以及進行電梯施工時每層樓都有挖洞，破壞防火區劃，火災發生時，煙霧才會在大樓內四處亂竄，加上業者關閉排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統等消防設備，才釀重大死傷。

柯文哲多次說過會究責，北市府也成立專案小組進行調查，柯文哲在昨天的專案報告中指出，7日會提出懲處名單。吳俊鴻在備詢時則表示絕不戀棧，會負起相關責任。