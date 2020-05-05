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母親節餐廳訂位爆滿 侯友宜：不知開心還擔心

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
新北市長侯友宜今主持第52次防疫應變會議。記者吳亮賢 / 攝影
新北市長侯友宜今主持第52次防疫應變會議。記者吳亮賢 / 攝影

新北市長侯友宜今主持第52次防疫應變會議時表示，近期聽說許多餐廳母親節訂位都爆滿，「不知道要開心還擔心」，他也提醒，疫情沒有過，大家還是要戒慎恐懼，母親節送給媽媽最好的禮物就是「健康」，如要出外聚餐，務必做好防疫措施、保持安全社交距離

侯友宜說，自己的媽媽已經90多歲，是易感染的高風險族群，對他來說，健康就是第一優先，「送給媽媽健康、快樂的生活，健康擺第一，就是最好的禮物。」

他表示，用不用餐只是一個選擇，健康才是媽媽最需要的，是為人子女最重要的責任，生病的時候一定不要上餐廳，很多有慢性病的長者及嬰幼兒，進出密閉空間也容易造成感染，若出門一定要保持是社交距離，用餐完口罩戴起來，「人多的地方不要再去，不要讓媽媽太累。」

社交距離

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