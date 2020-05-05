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五股垃圾山群聚615隻流浪犬貓 動保處年底前完成安置
為整頓五股垃圾山，新北市除了輔導工廠業者合法化，群聚在當地流浪犬貓也是問題之一，新北市動保處表示，將與在地動保團體合作，預計在年底前，將615隻貓狗全數節育、協助送養及收容。
許多業者長期在五股垃圾山非法設廠，為了看管工廠，都會飼養看門狗，但多數都是放養且沒有節育，加上較少民眾靠近，流浪貓狗也群聚在此，截至4月底統計，估計約有415隻狗及200隻貓。
動保處代理處長楊淑方表示，配合五股垃圾山計畫分階段送養，動保人員會先與在地團體、愛媽清點貓狗數量，優先將傷殘犬貓救援、協助送養；再將會追車、咬人的犬隻收容，進行社會化，減少人狗衝突；因工廠業者長期飼養犬隻已有感情，將柔性勸導認養，並協助業者基犬隻結紮、施打疫苗、植入晶片，並要求一定要鍊住犬隻，避免亂跑或是驚嚇他人。
此外，當地狗場五股幼幼保育場屬非法狗場，楊淑方表示，這是當地唯一一處狗場，業者願意接受市府輔導，保育場內犬貓由該業者自行安置，也會成立專案，讓業者在年底前合法化。
楊淑方表示，貓咪比狗還怕生，也會請動保團體與愛媽協助誘捕，如有發現虛弱、需要緊急救援的貓咪，也可通報動保人員前來處理。
另外，市府日前已陸續拆除不合作業者的廠房，但近日發現在周邊大排中出現7隻狗，疑似因整地後環境改變，不熟地形而跌入，其中5隻狗已安置在動物之家，完成節育後將開放認養，動保處表示，廠家拆遷時應將所飼養犬貓帶走，後續如在當地查獲棄養犬貓者，依動保法最高可處15萬元罰鍰，並列為黑名單，不得再飼養犬貓。
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