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噁心！捷運淡水線阿北擤鼻涕抹鐵桿 網崩潰：母湯阿
新冠肺炎疫情期間，防疫工作人人自危，尤其捷運的密閉車廂中，口罩更是要戴緊緊，不過有一名網友在臉書「爆怨公社」PO文抱怨，搭捷運淡水線時，親眼目睹一位阿北用手擤完鼻涕後，竟無視旁人眼光，直接抹在鐵桿上，超噁行徑更令網友直呼「就胎溝」（台語，惡心與骯髒之意） 。
該網友在「爆怨公社」PO文，「今天語傍晚捷運淡水線上，把口罩拉下來狂咳嗽，還把鼻涕弄到手上擦在旁邊的鐵桿上，可怕」，並附上阿北抹鼻涕的分解動作照片，先是拉下口罩，緊接著右手緊捏鼻子用力擤出鼻涕，隨後假裝握住鐵桿，一氣呵成的動作，輕鬆就將鼻涕完美脫手，卻可憐了其他乘客。
PO文一出，立刻引起大批網友撻伐，「衛生習慣真的太。。。。」、「我的天...這種人真的要不得」、「就苔溝」、「誰家的長輩....麻煩帶回去....」、「還把鼻涕弄到手上擦在旁邊的鐵桿上，光是這項我就崩潰了」。
不過也有人詢問PO文網友，是否有通知清潔人員清理，該網友也立刻回應，已特地下車通知服務人員，並指出是在淡水捷運線2036號A3門的鐵桿，站務人員已經處理。
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