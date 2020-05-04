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屋齡66年 中山二派出所 挨轟危樓

聯合報 / 記者張世杰／台北報導
北市議員許家蓓爆料，北市中山二派出所屋齡高達66年，後方的眷舍年久失修，猶如「惡靈古堡」。 圖／許家蓓辦公室提供
北市議員許家蓓爆料，北市中山二派出所屋齡高達66年，後方的眷舍年久失修，猶如「惡靈古堡」。 圖／許家蓓辦公室提供

北市中山二派出所轄區勤務複雜，擁有精銳警察部隊，民進黨議員許家蓓昨天披露，指該派出所屋齡高達66年，後方眷舍年久失修，現況猶如「惡靈古堡」，基層員警根本不敢住，卻遲未見改建。台北市警察局表示，現況有3戶占用戶，排除後就會改建。

北市議員許家蓓爆料，北市中山二派出所屋齡高達66年，後方的眷舍年久失修，猶如「惡靈古堡」。 圖／許家蓓辦公室提供
北市議員許家蓓爆料，北市中山二派出所屋齡高達66年，後方的眷舍年久失修，猶如「惡靈古堡」。 圖／許家蓓辦公室提供

北市議會昨警政衛生部門質詢，許家蓓指出，中山二派出所屋齡達66年，是目前屋齡最高派出所，建物前半部是派出所、後半部是眷舍，曾耗資450萬外觀拉皮，但內部結構損壞嚴重。許家蓓秀出現勘照片，眷舍鋼筋裸露、牆壁剝落，走廊堆積雜物及垃圾，某房間竟長出一棵樹，畫面駭人，質疑根本是「惡靈古堡」。另外，受後方眷舍影響，前方派出所也出現漏水、梁柱破裂。

由於中山分局轄下的中山二派出所，因轄區八大行業林立，轄內刑案、竊盜、暴力犯罪等案件數均名列前茅，警員必須第一時間到場遏止犯罪。對於派出所挨轟宛如「惡靈古堡」，北市警察局長陳嘉昌說，該派出所同仁的確勤務壓力大，常出動快打部隊，至於眷舍建於1953年，也確實是危險建物，但眷舍仍有3戶不搬走，已委託律師提告。

許家蓓調閱資料發現，2018年一份委外評估，有建築師曾建議該建物該立即改建，但市警局卻未編列預算，議員質疑，警察在外衝鋒陷陣，回到辦公室卻要提心吊膽，反問陳嘉昌「你不心疼？」

面對議員頻追問，陳嘉昌表示「那早就要改建，老實講有疏失」，當初提告動作慢了點，但編列預算就要執行，目前卡在3戶占用戶，只要搬遷排除，就會馬上啟動重建計畫。

警察 北市 陳嘉昌

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身處在66年老舊危樓 中山二派出所挨轟「惡靈古堡」

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