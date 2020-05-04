錢櫃火警釀6死 消防局長：會負該負責任

台北市錢櫃林森店火警釀6死。多名國民黨台北市議員今天直指5大消防系統設備關閉時間點應釐清；台北市消防局長吳俊鴻坦承督導不周，也會負該負的責任，靜待司法調查。

吳俊鴻下午列席台北市議會警政衛生部門備詢及答覆。

國民黨籍台北市議員游淑慧質詢指出，錢櫃火警釀多人死傷，雖有市議員要求吳俊鴻下台負責，但自己不認同此訴求，因第一線消防同仁救災、防災都非常辛苦。

游淑慧提到，有接獲錢櫃員工陳情指出，消防安檢稽查多為目視為主，卻未實際操作，認為應改變現場稽核態度且過程需錄影存證。

面對消防人力不足問題，游淑慧建議，北市消可以科技或其他方式來補足，並提兩訴求，建議業者消防系統設備應比照安養院和119火災通報系統連線，另火災受信總機增加遠端連線機制，且要建立防火管理員機制的連帶責任。

同黨籍市議員羅智強也說，由吳俊鴻扛政治責任下台，這是否公道，他認為台北市政府目前最大問題就是「軟弱」，因相關檢討作為都沒抓到最重要的人，就是錢櫃董事長練台生，直批台北市長柯文哲躲到不見、規避責任。

羅智強指出，錢櫃林森店自民國107年起至今年4月的21次相關安檢都合格，堪稱優良業者，但若安檢後再自行關閉相關消防設備，就是無良，建議北市府應修法重罰業者，且要幫受害者主持公道、協助求償事宜，並舉美國都是天價求償，才會讓業者害怕。

同黨籍議員秦慧珠和陳永德都認為，北市消安檢SOP確實有疏失，吳俊鴻督導不周但不至於要到下台程度，需負行政責任，因3、4月3次安檢都合格，但包商早於2月施工，需盡快釐清5大消防系統關閉時間點，且相關稽核單位人員都須負責。

議員陳重文則建議，可考慮在火災預防自治條例增列封閉性場所需配置防煙面罩，有助火災發生後、消防員趕到現場之間的黃金6分鐘內人命安危。

吳俊鴻答詢表示，同仁在安檢過程並無錄影存證，現在要建立明確安檢機制，讓同仁執行過程更明確，同時也研擬將科技方式納入評估，加強落實管理制度。

同時，會修訂火災預防自治條例，議員建議的防煙面罩將納入考慮，擬定後經對外公告2個月，預計下個會期可送議會審議。

談到去留問題，吳俊鴻表示，錢櫃大火案是人為因素造成，但坦承督導不周，全案靜待司法調查，「我會負該負的責任」。