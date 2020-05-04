新北圖書館重啟首日 民眾一早從門口排到人行道

新冠肺炎疫情趨緩，新北市公有場館今起漸進式開放，民眾最期待的國民運動中心及圖書館也同步重啟，一早8點左右，即有數十位民眾在新北市立圖書館總館大門口排隊等候入場，人龍甚至延伸到一旁的人行道，各個年齡層的民眾都有，搶著重溫圖書館的書香。

新北市立圖書館指出，今日開館時間為早上8點半，但開館前即有許多民眾排隊，開館半小時即湧入200多位讀者，其中自修室部分，由於館內座位減半，剩下的開放座位幾乎全滿。疫情期間，將控制入館人數在2500人以下，確保安全社交距離。

文化局表示，今日新北市圖總館共有1439人次進場，其餘各分館總計11825人次，雖僅有疫情前同時段的3成，不過在防疫優先前提下，人數多寡並非重點，且由於今日為周一，5點就閉館，往後圖書館晚上及假日的開放時間，可能會有許多學生放學、放假進館讀書，屆時才會出現高峰。