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新北圖書館重啟首日 民眾一早從門口排到人行道

聯合報 / 記者吳亮賢王敏旭 / 新北即時報導
淡水古蹟博物館一早即有民眾入場參觀。圖 / 淡水古蹟博物館提供
淡水古蹟博物館一早即有民眾入場參觀。圖 / 淡水古蹟博物館提供

新冠肺炎疫情趨緩，新北市公有場館今起漸進式開放，民眾最期待的國民運動中心及圖書館也同步重啟，一早8點左右，即有數十位民眾在新北市立圖書館總館大門口排隊等候入場，人龍甚至延伸到一旁的人行道，各個年齡層的民眾都有，搶著重溫圖書館的書香。

新北市立圖書館指出，今日開館時間為早上8點半，但開館前即有許多民眾排隊，開館半小時即湧入200多位讀者，其中自修室部分，由於館內座位減半，剩下的開放座位幾乎全滿。疫情期間，將控制入館人數在2500人以下，確保安全社交距離。

文化局表示，今日新北市圖總館共有1439人次進場，其餘各分館總計11825人次，雖僅有疫情前同時段的3成，不過在防疫優先前提下，人數多寡並非重點，且由於今日為周一，5點就閉館，往後圖書館晚上及假日的開放時間，可能會有許多學生放學、放假進館讀書，屆時才會出現高峰。

文化局說，在藝文場館部分，新北市各博物館及藝文園區人潮也僅有同時期的一半，或許是部分民眾還未得知開放消息，往後可能會逐漸增加。

新北市公有場館今重啟，新北市立圖書館總館自習區開放座位幾乎全滿。記者吳亮賢 / 攝影
新北市公有場館今重啟，新北市立圖書館總館自習區開放座位幾乎全滿。記者吳亮賢 / 攝影
新北市立圖書館總館今開館前出現排隊人龍，一路從門口延伸至人行道。記者吳亮賢 / 攝影
新北市立圖書館總館今開館前出現排隊人龍，一路從門口延伸至人行道。記者吳亮賢 / 攝影
黃金博物館一早即有民眾入場參觀。圖 / 黃金博物館提供
黃金博物館一早即有民眾入場參觀。圖 / 黃金博物館提供

圖書館 疫情

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