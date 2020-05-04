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北市外送平台一年僅稽查6%廠商 議員質疑效率差

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台北市議會今天警政衛生部門質詢。記者張世杰／攝影
台北市議會今天警政衛生部門質詢。記者張世杰／攝影

受疫情影響，美食外送平台正夯，但國民黨市議員秦慧珠發現，台北市政府從去年4月起，針對美食外送平台配合廠商稽查，但全市廠商共計2972家，至今僅稽查193家、僅占全部家數6%，且不合格高達146家，等於不合格率76%，對消費者缺乏保障，要求北市府加強稽查進度，提升稽查數、涵蓋率。

對此，台北市衛生局表示，有些廠商原本就是餐飲業者，已經稽查過，至於193家屬於專案稽查，食安查察從今年已達上百家次，未來會再進一步比對名單。

台北市議會今天警政衛生部門質詢，國民黨市議員秦慧珠指出，受到新冠肺炎疫情影響，民眾減少外出吃飯，美食外送平台業績升溫，但在台北市管轄的8家美食外平台，除一家停業外，至今只有5家「foodomo」、「yo-woo」、「CutAway」、「shopee」、「Foodpanda」完成食品業者登錄。

秦慧珠指出，北市府從去年4月起，針對美食外送平台配合廠商，執行專案稽查，但台北市所轄的美食外送平台配合廠商總計2972家，至今僅稽查193家，尚有2779加上未稽查，稽查僅占全部家數6%

除了稽查數量太少、進度太低慢，稽查193家之中，初查不合格有146家、高達76%，秦慧珠質疑，不合格率實在太高，若以此推估，尚未稽查廠商中約有2112家業者不合格，對於消費者嚴重缺乏保障。

另外，秦慧珠表示，「Uber Eats」營業登記設在新北市，雖非台北市所轄，但Uber Eats市占率極高，要求北市府應和新北市合作，稽查也納入「Uber Eats」在台北市內的配合廠商；台北市衛生局表示，會再跟新北市合作。

秦慧珠

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