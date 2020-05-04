新泰塭仔圳都計延宕多年 最快6月啟動重劃作業

「新莊、泰山塭仔圳市地重劃」計畫書昨天經內政部通過，新北市地政局預計下個月啟動第一區的市地重劃作業，考量區內建物及工廠密集，市府給予自動搬遷期限1年，並提供工廠拆搬及勞工轉職等輔導措施。

延宕多年的塭仔圳都市計畫業經審竣，地政局長康秋桂表示，若5月順利發布實施塭仔圳都市計畫，6月即啟動中正路以北第一區市地重劃作業、8月公告地上物拆遷補償費。

12月啟動中正路以南第二區市地重劃作業、2021年2月公告地上物拆遷補償費，每位地主平均可領回約百分之55的土地以及建築補償。

考量區內建物及工廠密集，為讓其有充足的搬遷時間，市府除給予1年自動搬遷期限，還提供相關工廠拆搬及勞工轉職等輔導措施，然逾期未搬則進行強拆，呼籲區內民眾配合於期限內搬遷完畢。

康秋桂表示，為加速重劃作業，市府也同步進行地上物拆遷查估及工程規畫設計作業。此重劃開發完成後，可解決公安頻傳、環境汙染、公設不足問題。

此外，也可結合貴子坑溪與周邊公園營造景觀休閒帶，讓防災、景觀、生態共存，大幅改善塭仔圳地區生活品質。

塭仔圳位在新莊和泰山交界，總面積近400公頃，有7千名土地所有權人，是新北市近期最大的整體開發案，未來將設3處產業專區，輔導合法設廠。