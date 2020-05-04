塭仔圳市地重劃案 新北：最快6月啟動
新北市政府地政局表示，塭仔圳市地重劃計畫書今天經內政部預審決議修正後通過，將續由市府辦理都市計畫發布作業，最快於今年6月正式啟動市地重劃作業。
地政局局長康秋桂表示，塭仔圳都市計畫書獲內政部預審決議修正後通過，若於109年5月順利發布實施都市計畫，中正路以北的第一區市地重劃計畫書可於6月公告，8月公告地上物拆遷補償費；中正路以南第二區12月公告重劃計畫書，110年2月公告地上物拆遷補償費。
她表示，地政局已同步辦理地上物拆遷查估及工程規劃設計作業，考量區內建物及工廠密集，市府特別規劃區內地上物自動搬遷期限為1年，除給予充足的搬遷時間，市府也提供相關工廠拆搬及勞工轉職等輔導措施，搬遷期限屆滿後，市府將進行強拆，所以呼籲區內民眾務必配合於期限內搬遷完畢。
她表示，此一重劃案開發完成後，不僅可解決區內公安頻傳、環境汙染及公設不足等問題，更可結合貴子坑溪與周邊公園營造景觀休閒帶，使防災、景觀、生態共存，大幅改善塭仔圳地區生活品質。
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