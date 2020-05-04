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寶瓶座η流星雨6日凌晨達高峰 每小時可見40顆
寶瓶座η流星雨將在5月6日凌晨達到高峰，平均每小時40顆，由於輻射點晚升起，受月光影響能見數量，台北市立天文館建議民眾可把握月落後、拂曉前觀賞，另會架設星空攝影機，民眾能透過直播即時觀賞。
寶瓶座η(Eta，讀作「艾塔」)流星雨是哈雷彗星殘餘塵埃，屬於中型流星雨，多在每年4月19日至5月28日出現，極大時平均每分鐘可以看到2、3顆，速度快而明亮。
天文館表示，寶瓶座η流星雨預計在5月6日凌晨達到高峰，輻射點凌晨兩點才升起，受月光影響，能見量大幅減少，仍可在凌晨4時左右，等月亮逐漸落下、日光升起前進行觀測。
天文館說，不只寶瓶座η流星雨，還可欣賞明亮的火星、土星、木星和燦爛的夏季銀河，建議民眾可至高山觀賞，避免光害、水氣影響觀星品質。
天文館將在觀星條件極佳的梨山福壽山農場以及陽明山冷水坑架設高畫質星空攝影機，民眾能透過網路直播即時欣賞流星雨美景。直播鏈結與詳細資料可參閱天文館網站的「網路天文館／天象預報」
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