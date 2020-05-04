新北與故宮聯手 讓偏鄉學童能親近歷史文物

故宮博物院首次與地方政府合作，將配合新北市政府把創客等課程送到偏鄉學校，讓小孩到銀髮族等不同背景的人都可以親近歷史文物，了解老祖宗的智慧。

市長侯友宜今天和故宮博物院院長吳密察進行合作簽約儀式並表示，未來將透過「新北小漾maker號」行動車將防疫等創客課程送至偏鄉學校，帶給孩子們更多元、創意的學習資源。

侯友宜說，新北市將創客教育跟故宮結合，古老的智慧加上現代的科技，讓偏鄉的孩子不用到故宮博物院，就可以接觸這些歷史文物。

吳密察說，故宮是國外觀光客必訪的地點，但國人反而比較少到訪，似乎跟民眾有距離，因此，這次很感謝有跟新北市合作的機會，希望未來也可以繼續推廣到其他縣市，讓小孩到銀髮族，不同各種背景的人都可以親近歷史文物，了解老祖宗的智慧。

市府表示，今年「新北小漾maker號」將巡迴偏鄉學校30場，預計可嘉惠偏鄉師生1500人以上。