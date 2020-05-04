新北市立圖書館漸進開放 侯友宜視察防疫

新冠肺炎疫情趨緩，新北市公有封閉型場館在「防疫優先、專業評估、漸進開放」的前提下，將以「2階段4梯次」逐步對外開放。新北市長侯友宜特別前往市立圖書總館，視察「實名制」刷卡入館、座位縮減等防疫措施，希望給市民一個安全無虞的閱讀環境。

侯市長指出，雖然國內新冠肺炎疫情已有舒緩，但仍要「防疫優先」，不可大意，隨時保持高度警覺；新北市公有場館雖將視疫情狀況逐步重新開放，但該有的防疫措施仍要到位，確保安全健康的公共空間。

市立圖書館總館「實名制」措施，民眾須以「紙本登記」或「電子化登記」入館；全面量測館員及入館民眾體溫、提供酒精消毒、要求配戴口罩，而館員防護更升級，還配備護目鏡及手套加強防疫；全館閱覽空間含電梯皆採「梅花座」或「六宮格」方式，確實保持社交距離。

此外，為了降低群聚感染機會，圖書總館除了將閱讀座位減少一半，也暫停開放演講廳、討論室及團體視聽區等密閉空間。

防疫期間，為了讓社會大眾安心而暫時關閉公有場館，難免會有不便之處，侯友宜請市民朋友體諒，並配合政府防疫措施，大家忍耐一下，共同度過疫期難關。