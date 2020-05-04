寶瓶座η流星雨 預計6日凌晨達高峰
台北市天文館今表示，夏季第一場流星雨、寶瓶座η流星雨預計6日凌晨達到高峰，平均每小時約40顆，雖受月光影響，能見數量大幅減少，仍可把握月落後、拂曉前的短暫時光欣賞。
寶瓶座η（Eta）流星雨來自哈雷彗星殘餘塵埃，是每年固定發生的中型流星雨之一，多在4月19日至5月28日出現，特色是速度快而明亮。
天文館指出，寶瓶座η流星雨的流行通常可以拉得很長，且約有三分之一以上的流星有持續1秒以上的流星痕，當輻射點仰角愈低時，流星劃過的軌跡路徑愈長，觀測者可藉此了解流星的角速度概念，因此，國際流星組織（IMO）建議可多留意，記錄軌跡及開始與結束的時間。
天文館表示，寶瓶座η流星雨今年極大期可能落在4日至6日，雖月亮將近滿月，受到月光影響，能見數量大幅減少，不過，凌晨3時30分後月亮逐漸落下，清晨4時左右曙光乍現，在這短短半小時將適合觀測。
天文館說，除了流星，還有明亮的火星、土星、木星和燦爛的夏季銀河，美不勝收，可找2000公尺以上高山觀賞，因光害稀少，空氣乾燥而乾淨，鄉下或無燈光影響的地方次之。
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