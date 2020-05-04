萬里迎媽祖取消遶境 宮廟祈明年再現盛會

新北市萬里區迎媽祖遶境都會在農曆四月進行，不過今年因為疫情的關係，萬里區公所早在一個月前逐廟勸導，希望今年的遶境能夠改由車巡降低群聚風險，而萬里區各大媽祖宮廟除了自發取消遶境活動以外，也在廟門口都進行量測管制，展現抗疫的決心，盼明年再現盛會。

萬里區長粘雪琴說，在農曆三月時，疫情尚未受到控制的情況下，區公所面對即將到來的信仰盛會，決定與各廟商討各里迎媽祖的慶祝方式，並勸導入廟管制人流與戴口罩、量測體溫，以及遶境隊伍規模縮小改由車巡，沒想到最後各廟共識以防疫為優先，取消遶境改由民眾自由入廟參拜，讓防疫做到滴水不漏。

昭靈宮主委張金農表示，每年都會熱鬧舉辦遶境，不過今年也考量到大家的健康比較重要，停辦遶境，既便沒有熱鬧的遶境，還是鼓勵信眾入廟來參拜，感受一年不一樣的迎媽祖慶典。

順天宮主委陳國龍指出，迎媽祖的盛會，每年漁村的民眾都會一人一道菜放到點心攤來分享，可以說是上千道料理壯觀非凡，不過今年疫情關係也一並取消。

另外友宮友廟的媽祖神尊往年都會一同參與作客，今年作客媽祖照舊，信眾入廟參拜的神尊數不減少，平時家前擺案祭拜的供品則是拿到廟裡供奉，信眾誠心也不減少，媽祖的庇佑更是不會少，廟方也祈求疫情能夠在大眾努力下獲得控制，明年可望再現盛會。