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連假擠爆！汐止姜子寮絕壁連三天人流管制

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區的姜子寮絕壁步道湧入了大量遊客，汐止區公所也連續三天安排人員站崗，控制入場人數。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區的姜子寮絕壁步道湧入了大量遊客，汐止區公所也連續三天安排人員站崗，控制入場人數。 圖／觀天下有線電視提供

連續幾天零確診，再加上五一連假好天氣，新北市汐止區的姜子寮絕壁步道湧入了大量遊客，汐止區公所也連續三天安排人員站崗，控制入場人數，若超過設定490人，現場管控一出才能一進。而根據統計，五一連假三天，每天人數都破二千人。

一早在土地公廟前已經安排管制哨，要控制這陣子出乎意料的遊客人潮，武漢肺炎疫情蔓延，要保持社交距離，針對這個汐止區新的熱門景點，公所也換算出容納人數，所以，只要人一超標，就會開始控管，五一連假好天氣，遊客爆多，入口擺上人流已達管制標準，遊客車輛暫停進入，一早九點多就已經超過設定的490人，所以，現場管控一出才能一進。

汐止區長陳健民指出，在這次的疫情很多過去也比較熱門的觀光景點人潮有比較少了，但我們發現汐止有些觀光登山步道，人潮有越來越多的趨勢，像是姜子寮絕壁步道，在去年十月整個步道修建完成，在今年過年後慢慢的已經成為汐止這邊，人最多的地方，尤其好天氣的話進出的人會達到一、二千人以上。

陳健民表示，所以，公所在五一連假，還有接下來的假期，都是針對姜子寮絕壁步道進出的車流跟人流做管制，目前這邊是設定490人是一個上限，也請民眾來這邊時能配合區公所跟警分局的引導，做好相關的防疫措施，那另外還有新山夢湖跟翠湖也是人流相對比較多的地方，也請民眾都能配合措施做好防疫的自我保護。目前姜子寮人流管制期間先設定四週，未來會視情況調整，如果有需要還是會安排同仁假日到現場做管制跟宣導。

一位從三重來的遊客說，就想說到戶外走一走，那姜子寮這邊人蠻多的，對於現場管制會配合，畢竟現在是非常時期。

汐止 連假

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