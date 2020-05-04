淡水河岸沙洲基礎簡陋 民代會勘改善成果

新北市淡水區捷運淡水站後方沿著河岸有一塊人工沙洲，但沙洲底下所使用的是太空包所堆砌而成的基礎，外觀來說相當簡陋，市府曾要施做休閒設施，因為影響到夕陽景觀而停止了計畫，因此市議員鄭宇恩要求未來要如何使用，要與地方民眾來做溝通，達到共識再做。

在新北市淡水區，捷運淡水站後方除了有一大片的公園以及金色水岸之外，在漁會碼頭的旁邊，沿著河岸有一塊人工沙洲，過去是為了方便讓漁船停泊使用，但原本這人工沙洲底下所使用的是太空包所堆砌而成的基礎，外觀來說相當簡陋，因此市議員也要求市府水利局要來改善。

市議員鄭宇恩表示，過去這塊人工沙洲，市府水利局有爭取到前瞻基礎建設的一筆預算，可以在上頭施做一些休閒設施，但最後因為影響到夕陽景觀，因而停止了這項計畫。

市議員鄭宇恩表示，現在將原本所使用的太空包改成砌石基底，對於外觀來說比較美觀，由於沙洲有連接公園陸地，未來要如何使用，或是開放成為公園。

市議員鄭宇恩也強調這些都必需考量到安全問題，未來還得詳細規劃，並且與地方民眾來做溝通，達到共識再做開放。