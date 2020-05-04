鼻頭角步道超美休息站 軍營成聽濤咖啡店

東北角暨宜蘭海岸國家風管處自五月開始推廣轄區內多條生態步道，結合「健行筆記」APP發起蒐集步道寶石抽好禮的活動，同時在鼻頭角步道由風管處改造的聽濤營區，五月起也有咖啡店進駐營業，提供遊客解渴及如廁的方便，提醒民眾將隨身垃圾帶走，共同維護觀光品質。

鼻頭角步道是疫情期間許多民眾踏青看海的好選擇，只是步道長，缺乏休息補給、上廁所的地點，因此東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處活化整修了原本的廢棄軍營，並在五月藉由咖啡店家進駐，完成步道上一個風景明媚又別具軍事特色的休息站。

東北角暨宜蘭海岸國家風管處龍洞站主任陳世明表示，聽濤營區身為步道休息站，設有免費廁所供民眾使用，然而有些民眾違法行走在鼻頭秘境稜線，營區並未開放其通行，以阻擋民眾不顧自身安全拍美照的行為，請民眾多加留意。

自五月開始，東北角風管處結合「健行筆記」APP，邀請民眾一同走訪轄區內步道，蒐集寶石提升等級，還能抽好禮，剛好聽濤營區的咖啡店開始營運，遊客前來鼻頭角步道，還能順便看看望月坡的愜意草地，和四五月盛開的台灣原生種百合，沿著步道走得炎熱，來到聽濤cafe點一份繽紛的氣泡飲或冰沙，便能消消暑看美景。

聽濤cafe老闆娘江嘉惠表示，園區因座落在山谷間，每天浪濤聲不絕，因而有「聽濤」的美名，一旁的階梯步道宛如彩虹般蜿蜒且繽紛，是拍照打卡的熱點，園區在夏季每天09:00-17:00開放，因店家要行走步道備料非常不容易，請民眾除了借用廁所外，隨身垃圾請帶下山處理，以維護步道休息站的服務品質。