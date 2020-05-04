居民安全免煩惱 樹林國小旁違建將變15層高住商大樓

新北市樹林區樹林國小旁的違章建物，因造成附近公共安全、衛生環境等影響，新北市城鄉局近期已核定實施老舊建物都市更新，待後續權利變換計畫完成後，將打造成1棟15層高的住商大樓。

位於樹林區啟智街、育英街及復興路所圍街廓中、緊鄰樹林國小的違建，多為老舊磚造及鐵皮臨時建物，造成附近住戶公安、環境衛生及市容觀瞻等影響。

為此，城鄉局在今年4月20日核定發布實施老舊建物都更計畫，並確定更新後建築量體及規畫設計，之後將進入選屋分配的權利變換階段，預計1至2年完成權利變換階段後，即可申請建照重建。

此案更新面積高達近867坪，將打造成1棟地上15層、地下4層的住商大樓，1樓規畫6戶店舖、2樓以上110戶住宅，而地下4層則規畫為停車場，預計可提供95輛汽車停車格、116輛機車停車格。

此案將打造成1棟地上15層、地下4層的住商大樓，此為模擬圖。圖／新北市城鄉局提供

城鄉局表示，考量原建物車道出入口恐影響周邊樹林國小學生上下學安全，經市府與實施者溝通後，更新後的大樓車道出肉口將遠離國小校門，避免未來進出車輛影響學生通行權益。