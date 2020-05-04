平實武聖夜市若強行開張 南市府將斷水斷電

台南市東區平實武聖夜市預定將進駐平實營區，台南市政府經發局重申，該處為非法設立，一旦開張，市府將斷水斷電嚴厲執法，呼籲攤商三思。

台南市政府說，現場已有貨櫃屋組立及攤位招商，因該地屬住宅區，不得作為攤販集中場(集合攤販)使用，業者切勿逕行營業，違者市府將依規定論處。

市府經發局長陳凱凌說，由於屬非法設立日來引起熱議，該夜市申請案已於109年4月27日以雙掛號郵件退回，並已親派人員至現場向管理人員說明，案地不得設置攤販集中場營業。

近期市府相關單位將前往現場稽查，若查獲違規事實，土地所有權人、使用人或管理人將面臨6萬元以上、30萬元以下罰鍰，且不依規定停止使用者得按次處罰，呼籲業者勿以身試法。

台南市市場處也提醒，有意至該夜市承租格位攤商，審慎評估其適法性，若夜市未經核准強行營業，市府絕不寬貸，將依規定斷水斷電，屆時攤商將無法營業，得不償失。