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三峽宮廟捐3000瓶酒精 助在地21校抗疫

聯合報 / 記者吳亮賢／ 新北即時報導
三峽福安宮也捐贈7萬5000元禮券給三峽區公所，慰勞防疫人員的辛勞。圖／三峽區公所提供
三峽福安宮也捐贈7萬5000元禮券給三峽區公所，慰勞防疫人員的辛勞。圖／三峽區公所提供

新冠肺炎疫情期間，為避免群聚，地方宮廟紛紛取消大型宗教活動，三峽廣行宮除取消年度進香，日前也發揮神祇的博愛精神，捐贈了3000瓶酒精助在地21所學校抗疫，福安宮也捐贈7萬5000元禮券給三峽區公所，慰勞防疫人員的辛勞。

廣行宮主委黃騰霆表示，學校教職員工負責照顧每位學生，也是第一線的防疫人員，因此捐贈3000瓶隨身防疫酒精，給轄區21所國中、小學的教職員工，讓他們在執行防疫工作前，能先保護好自己，才能保護好孩子。

黃騰霆說，廣行宮每年3月的2天1夜進香活動，參與人數都近500人，足跡橫跨各縣市，今年因應疫情也宣布停辦，祈望神明護佑眾生平安，疫情早日結束。

另外，區公所第一線民政人員每天電話關懷居家檢疫者，還需處理生活大小事，三峽福安宮日前也捐贈了7萬5000元禮券給公所，慰勞他們的辛勞。

三峽福安宮主委黃宗祥說，民政人員背負的責任與壓力都相當大，除電話關懷居家檢疫者，還要協助領藥、送餐、購買物資，並發送身障、獨居及街友等弱勢族群口罩，有時候還要隨同里長至社區、公寓大廈、商圈宣導防疫，間接提高接觸感染的機會。

三峽區長陳文俊表示，感謝福安宮及廣行宮的愛心善舉，讓學校及公所第一線同仁備感窩心，轄內各大宮廟、教會等宗教團體亦配合政府的防疫措施，取消原訂大型遶境或祭祀活動，落實「防疫優先」原則，政府與民間攜手抗疫。

三峽廣行宮日前捐贈3000瓶隨手酒精給在地學校。圖／三峽區公所提供
三峽廣行宮日前捐贈3000瓶隨手酒精給在地學校。圖／三峽區公所提供

三峽廣行宮日前捐贈3000瓶隨手酒精給在地學校。圖／三峽區公所提供
三峽廣行宮日前捐贈3000瓶隨手酒精給在地學校。圖／三峽區公所提供

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