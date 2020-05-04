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觀光產業站海嘯第一排 高雄2立委找中央部會南下紓困

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
新冠肺炎衝擊，觀光產業變觀光慘業，立委李昆澤、許智傑邀中央部會官員聆聽高雄業者心聲，尋求紓困之道。記者王昭月／攝影
新冠肺炎衝擊，觀光產業變觀光慘業，立委李昆澤、許智傑邀中央部會官員聆聽高雄業者心聲，尋求紓困之道。記者王昭月／攝影

新冠肺炎影響，國內觀光旅宿及汽車運輸等業，堪稱是受這波疫情衝擊的「海嘯第一排」，立委李昆澤許智傑今天邀集經濟、交通及勞動等部會官員到高雄，直接聆聽業界需求，透過面對面溝通，揪出遭遇困難卻未能接獲紓困協助的「灰色地帶」，籲中央進行滾動檢討，及時協助。

高雄觀光運輸產業紓困振興座談會今天在高雄圓山飯店舉行，包括交通部政務次長王國材、觀光局副局長周廷彰、公路總局長陳彥伯，勞動部勞動力發展署長施貞仰，經濟部中小企業處主祕陳國樑等中央官員與會，與高雄在地業者直接溝通。

受新冠肺炎影響，全球進入半鎖國狀態，觀光旅宿及運輸業活躍產業變成停滯「慘業」，業界一片哀號。立委李昆澤與許智傑為此連袂召開座談會，讓業界一吐苦水紓壓，同時尋求紓困之道。

李昆澤說，新冠疫情對觀光等相關產業衝擊很大，他與交通部多次討論紓困及振興方案，希能降低業者的營運成本並保障勞工的基本生活。不過自紓困措施從1.0發展到2.0版本期間，他聽到不少業者反映申請手續繁複，很多補助看得到吃不到，像旅館、民宿從業人員紓困經費，剛開始只編5億，但全國從業人員高達20萬，能申請到的人很少，後來雖加碼到20億，是仍不夠。

他表示，另全國遊覽車及計程車司機高達12萬人，只編3億，僅18%的運將可申請到，比例偏低，他會要求逐一檢討，也希望紓困的目標對象更明確，紓困補助能量提升，才能真正幫助產業，也讓一些灰色地帶無法受保障的人真正獲益。

許智傑表示，新冠肺炎衝擊百業，觀旅業營運亦重創，國家雖想很多辦法處理，恐仍有百密一疏的情況，像有些飯店已經營不下去而停業，有承租到國產署或公營土地的業者則希望地租折扣，減輕負擔。

新冠肺炎 許智傑 李昆澤

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