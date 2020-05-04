保障錢櫃受害者 議員要求北市府提假扣押

錢櫃大火釀6死，台北市長柯文哲今天至議會報告，議員王鴻薇要求北市府對錢櫃提假扣押。法務局長袁秀慧表示，已請業者試算全額信託金額，也有做假扣押準備。

柯文哲上午率市府團隊赴台北市議會，針對4月26日錢櫃KTV林森店大火進行專案報告。

議員王鴻薇質詢時表示，為了保障錢櫃受害者及家屬求償權，市府表示有要求業者成立信託專戶。法務局長袁秀慧回應，金額交由業者依應負的責任試算。

王鴻薇批評大火後已過8天，到現在市府連信託金額都說不清，只是從旁協助，不如當年新北八仙塵爆時，兩天後就申請假扣押，好讓家屬安心，批柯文哲「跟業者太好」。袁秀慧則強調，有在做假扣押準備。

副市長蔡炳坤則表示，日前已要求業者今天下班前明確答覆，如果不打算成立信託專戶，就會考慮採取假扣押，可研議要求檢察官凍結財產，不過不要求今天就設信託專戶。

蔡炳坤指出，4月29日已請業者到法務局做行政調查，當天要求業者開立信託專戶，提撥一定金額給家屬專用，此外也要求提高重傷者慰問金，業者需每週回報處理進度。

社民黨議員苗博雅則表示，現在責任歸屬還未完全釐清，市府可能要面臨國賠，若要幫家屬請律師可能會有利益迴避問題，需要注意。