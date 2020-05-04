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平溪農會研發珠蔥餅乾 酥脆唰嘴飄出淡雅蔥香

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
為推廣在地高品質珠蔥，新北市農業局與平溪區農會合作研發珠蔥餅乾。圖／新北市農業局提供
為推廣在地高品質珠蔥，新北市農業局與平溪區農會合作研發珠蔥餅乾。圖／新北市農業局提供

新北市平溪區因四季氣候適宜，生產出的珠蔥質地細緻、蔥香淡雅，為推廣在地高品質珠蔥，新北市農業局今年與平溪區農會合作，研發酥脆唰嘴的珠蔥餅乾，讓民眾隨時都能享受珠蔥的美味。

每年4至6月所生長的珠蔥，因濕冷氣候加上初春還暖時節，讓其水嫩多汁且纖維細嫩，珠蔥一年四季都能生長，種植後約5天就能發芽、平均21至28天就能採收。

為提升珠蔥農產品價值並推廣限定好滋味，農業局今年輔導平溪區農會與食品廠合作研發珠蔥餅乾，經多次嘗試掌握溫控及烘焙製程技術，讓產出的餅乾蔥香味加倍。

平溪區農會總幹事陳欽黎表示，民眾對於珠蔥的既定印象多以清炒料理為主，然珠蔥特有的香氣非常適合餅乾、麵點及麵包等烘培產品結合，盼藉由多元化產品開發，讓更多民眾嘗到當地優質農產。

農業局表示，市府秉持「先創通路、再開農路」精神，以發展全年經濟為目標，與農會合作開發加工產品。今年配合珠蔥盛產季節，推出新北珠蔥餅乾，以增加農產品銷售通路。

另外，農業局也推出「看珠蔥影片抽好禮」活動，即日起至5月20日止，民眾只要到「新北市農業局-稼日蒔光FB」臉書粉團按讚、分享珠蔥影片並留言指出影片中出現的任何一道料理名稱，即有機會獲得15組台北凱撒大飯店珠蔥酥餅及20組珠蔥餅乾。

為推廣在地高品質珠蔥，新北市農業局與平溪區農會合作研發珠蔥餅乾。圖／新北市農業局提供
為推廣在地高品質珠蔥，新北市農業局與平溪區農會合作研發珠蔥餅乾。圖／新北市農業局提供
為推廣在地高品質珠蔥，新北市農業局與平溪區農會合作研發珠蔥餅乾。圖／新北市農業局提供
為推廣在地高品質珠蔥，新北市農業局與平溪區農會合作研發珠蔥餅乾。圖／新北市農業局提供

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