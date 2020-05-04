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錢櫃大火 議員：北市府公安稽查橫向聯繫不足

中央社 / 台北4日電

北市柯文哲今天至議會報告錢櫃大火案，多位議員指市府橫向聯繫不足、稽查時各做各的，且消防人力短缺，並要求柯文哲公開究責錢櫃董事長練台生。

柯文哲上午率市府團隊赴台北市議會，針對4月26日錢櫃KTV林森店大火進行專案報告。

民進黨議員簡舒培指出，承包商說電梯2月底就開始施工，期間陸續關掉消防系統、抽掉消防栓的水等等，為何市府檢查這麼多次都沒看到有工程。柯文哲表示，這些問題會記起來、去搞清楚。

國民黨議員張斯綱與徐巧芯則表示，北市府在公安系統上崩壞，各局處各做各的，「完全不知道彼此在幹嘛」。

新黨議員侯漢廷與國民黨議員游淑慧要求柯文哲公開究責錢櫃董事長練台生，柯文哲表示，企業的社會責任很重要、練台生該出來面對；國民黨議員應曉薇則問北市府何時提告錢櫃。

台北市法務局長袁秀慧表示，錢櫃大火案刑事罪的部分檢察官已在調查，北市府會全力配合；而8日跟受害者家屬說明、了解需求之後會再協助。

民進黨議員許淑華批評消防局員額始終編不滿，今年缺額86人，而北市消防安全檢查次數從107至108年增加至約11萬件，業務量與人力明顯不成比例。

許淑華批柯文哲上任以來，悠遊卡公司增加48人、文化基金會增加58人、秘書室人數從4人增至14人。柯文哲回應，文基會是根據業務在用人、不會有問題。許淑華則批評基層消防人力補不齊，柯文哲自己最該被懲處。

柯文哲 北市 錢櫃

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