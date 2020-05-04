前瞻計畫興建停車場 新北3處公告統包工程
新北爭取前瞻計畫經費補助興建「板橋區五權公園」、「溪北公園」及「樹林區長壽公園」3座地下停車場，交通局指出，已完成專案管理及監造發包程序，將在這個月上網公告統包工程，盼2022年底前完工。
新北交通局長鍾鳴時表示，新北爭取前瞻計畫經費，已獲22案停車場新建補助，還有4案未核定，會繼續積極向中央爭取，希望全數獲核定補助。
交通局停車管理科長吳政諺說，這3公園周邊多是老舊社區，停車空間不足，預計再增加834格汽車、150格機車停車位，舒緩停車需求，後續也改善周邊整體環境與交通狀況。
板橋區五權公園地下停車場工程經費4億7385萬元，預計規劃地下3層、348個小型車停車位；板橋區溪北公園地下停車場工程經費為3億3166萬元，預計規劃地下2層、270個小型車停車位及50個機車停車位。
樹林區長壽公園地下停車場工程經費3億1233萬元，預計規劃地下3層，可提供216個小型車停車位及100個機車停車位，吳政諺說，3處停車場將上網公告統包工程，歡迎廠商踴躍投標。
吳政諺指出，3座地下停車場興建時，公園內的樹木將依樹保條例規定進行植栽移植，也會聘請樹保專家督導，讓樹木受到最妥善移植照護。
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