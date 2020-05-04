編媽祖雕像經費惹議 盧秀燕：只是要完成做一半的建設

台中大安媽祖文化園區沒有媽祖雕像，歷經三任市長還未解套。市政府在這次定期會提案希望議會同意市府編建雕像預算。民進黨議員指出，前兩屆議會自己的決議，怎可推翻？市府提案形同「打臉」議會，還要議會「背書！」國民黨議員則表示目前只有基座沒媽祖，已花6億元建園區，大型建設做一半形同浪費，阻礙地方發展。最後決議，觀旅局先作專案報告，大會再討論。

市長盧秀燕被要求表態，她表示，只是完成前市府做一半的建設。但不希望由公務員募款建雕像，因公務員抗拒，且也會造成民間企業或團體的壓力。

民進黨議員指出，市府透過市政會議提案，要求議會同意市府編列建雕像預算。議員李天生、陳淑華、陳世凱、賴佳微丶施志昌、江肇國表示，市府對雕像經費隻字未提，就要市府同意？議員認為，過去是市議會自己的決議，這次要推翻前兩屆的決議，市府打臉議會還要議會背書，說得過去嗎？ 至少要詳實説明。

超黨派議員朱元宏說，台中市的提案是法規還是議案，模糊不清，根本不應成案，建議撤回，法律層面要想清楚。另宗教平等，施政怎可利用公共預算為某個宗教服務，這會陷入市政危機。他建議更名大安藝文休閒園區，包括平埔族文物原、宣教士的事跡等，宗教應平等中立，以免引發爭議。

國民黨議員李榮鴻、劉士州、陳成添丶陳政顯指出，前市長林佳龍任內追加3億元要建媽祖雕像，市府已花6 億元建設園區與基座，大型建設作一半，形同浪費！建議好好討論，並指這案子早晚要提，前兩任市長都提過，現任市長盧秀燕不宜再拖。

陳政顯也要求，前市府花6億元卻不建雕像，應該好好調查是否有疏失。