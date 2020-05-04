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媽媽獨享！ 歡慶母親節 新北河濱租借單車免費騎
一年一度的母親節即將到來，新北市高灘地工程管理處為鼓勵民眾出外體驗全家騎車出遊的幸福感，各位媽媽們在5月4日至5月10日期間可免費租借單車至新北河濱公園騎車。
「FunBike麻吉」是新北河濱公園租車專用的APP，民眾可免押證件快速租借自行車、還車繳費免現金免排隊。
在母親節活動期間下載FunBike麻吉APP，即可獲「親子同行媽媽原地借還免費券」平日及假日優惠券各1張，使用APP原地租借2輛以上自行車，結帳出示優惠券，媽媽就能享有平日全額免費、假日2小時免費優惠。
另外，淡水榕堤咖啡廳也舉辦「甜言蜜語」母親節活動，即日起至母親節完成預約，在母親節當天至餐廳用餐，並對媽媽說出「媽咪我愛你」，即招待母親節限定款4吋金心玫瑰蛋糕。
高管處表次，儘管今年母親節還未完全脫離新冠肺炎疫情，然隨著疫情趨緩，民眾只要勤洗手、在人群密集處戴好口罩，並保持社交距離，母親節假期仍可安心至新北河濱公園享天倫之樂。
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