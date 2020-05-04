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磐石艦再現4例 侯友宜：疫情變嚴重就收回開放

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜說，目前疫情紓緩下，零星個案還是會再發生，現在開放是專業評估後的漸進開放，若碰到疫情開始變更嚴重，隨時馬上可以收回來。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜說，目前疫情紓緩下，零星個案還是會再發生，現在開放是專業評估後的漸進開放，若碰到疫情開始變更嚴重，隨時馬上可以收回來。記者王敏旭／攝影

新北市宣布今日起逐漸開放公有場館，不過昨晚敦睦艦隊再出現4案例，新北市長侯友宜說，目前疫情紓緩下，零星個案還是會再發生，現在開放是專業評估後的漸進開放，若碰到疫情開始變更嚴重，隨時馬上可以收回來。

侯友宜表示，這幾天境外移入有３例，昨天磐石艦4例確診個案，這些早在評估時就有考量到，台灣現在還有無症狀的確診在社會中，只是這些量能是不是短時間內，導致爆發大型的社區感染，所以公有場館不是全面開放。

侯友宜說，公有場館不但有實名制、人流管控、保持社交距離、量體溫最基本的做法以外，還要有人流的管控到位，另外像容易造成群聚交叉感染的「孩子遊戲室」、「討論室」、「演講廳」，新北都不開放。

侯友宜指出，這2周分2階段開放，5月18日會討論第2個階段，所以2階段4梯次是採有步驟、有順序、有組織、有溫暖的開放，那這樣才可以萬無一失，萬一疫情又變化就會改變防疫策略，防疫需要滾動式、修正的策略。

侯友宜 疫情

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