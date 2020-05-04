承認只參觀故宮1次5分鐘 侯友宜：遇陸客「哈哈叫」

新北市府與故宮博物院簽署合作，打造行動車將巡迴偏鄉學校30場，並推廣相關歷史文化，新北市長侯友宜說，故宮有許多外國人參觀，尤其有段時間大陸客來的時候常「哈哈叫」，他只去過1次也遇到大陸客，所以看不到5分鐘就離開了。

故宮博物院長吳密察說，故宮名氣很大卻讓人感到很遠、不好親近，不過故宮是外國人必去的地方，國人卻鮮少前往，過去為了拉近與大家距離，推出各項推廣方案到全國，常到中南部、東部，卻忘記新北也有很多偏鄉地區。

吳密察表示，這次合作並非單一是跨很多局處，讓博物館不是服務特定客群，希望是從小學生到銀髮族，甚至各種不同教育背景的人都能親近博物館，尤其故宮以古典藝術為主，與現代生活有距離，透過合作把老祖宗好智慧讓大家了解。

侯友宜說，故宮是台灣人民擁有的最珍貴歷史寶物，歷史文化背景、好的東西不是被動讓大家參觀，要主動出來讓台灣人民的寶貝是什麼，這次合作來接軌台灣人民，同時理解古代人智慧、歷史、古董的深層意義，這是從小開始教學。

侯友宜指出，他會背唐詩三百首，雖然了解意義但不知道時代背景與環境呈現的內涵，這次行動車把故宮典藏智慧、文物帶往偏鄉，學校老師成為行動種子教官，就能把行動車上的文化訊息，告訴偏鄉的孩子。