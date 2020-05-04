報稅多人趕辦自然人憑證 台中北區戶政謹慎分流

報稅季來了，許多人因此趕辦自然人憑證，各地戶政事務所都出現不少人潮。台中市北區戶政事務所考慮新冠肺炎疫情仍不能鬆懈，因此在事務所外另設隔離區，還以透明塑膠布分隔申辦和承辦人員，達到分流目的，民眾也辦的安心。

因為北區戶政事務所相關防疫總能先於其他地區的事務所，市府民政局最近要求其他事務所向該所取經，成為各戶政單位的模範。

走進台中市北區行政大樓，除了量測體溫、酒精乾洗手，還可以看到在事務所前的中庭另隔了一個「自然人憑證專區」，市民不必進入事務所就可以在此抽號碼牌等候申辦，事務所也不會因突增的人潮而使室內聚集的人變多。

目視所及，申辦的人不少，大家坐在專區前戴著口罩耐心等候。申辦者和承辦人透過透明塑膠簾下的小洞傳遞文件，加上雙方都還戴著口罩，防疫的安全性也更為提高。

戶政事務所主任江惠雯上午說，自有疫情以來，該所就進行事務所室內的動線分流，讓來洽公的市民不會都聚集在一區，並在作業櫃檯上加裝了透明壓克力板，連事務所本身公務員休息和吃飯的空間也分艙、分流。