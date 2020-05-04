疫期悶壞了 新北公有場館開放民眾歡迎

隨著疫情趨緩，新北公有場館今起逐步開放，可能因疫期在家悶壞了，一早就有長輩來到運動中心，圖書館也有不少長輩入內吹冷氣看書報雜誌，民眾說，能開放，真開心。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，新北各公有場館在2月間陸續暫停開放，在近來疫情趨緩下，圖書館、運動中心、市民活動中心部分設施今起逐步開放，市長侯友宜一早就來到土城國民運動中心視察，受到許多民眾的歡迎。

由於市府堅持採實名制入場及人流管控，民眾在入場時的處境不同，運動中心需掃瞄QRcode及人工填寫資料，引來入場卡關及些許抱怨聲，但在運動中心人員協助下順利進場。

土城運動中心的蔣姓婦人表示，期待中的場館能開放，真的很開心，但她今天帶高齡媽媽進場，對於處理實名制的入場方式，這對高齡長者是有些困難。

由於運動中心6時開門，但8時起兩個小時的公益時段，長輩們才都湧入，其中以到游泳池游泳及享受SPA的人最多；洪姓民眾表示，很期待，有每天運動習慣，若不能運動就整天提不起勁，如今開放了，讓人不僅能運動，還能看到過去一起運動同好，心情真的很高興。

同樣的，圖書館也採實名制入場，但進場者只要持身分證或健保卡等證件就可以掃瞄快速進場，但因擔心群聚感染，不僅減少館內座位，拉大間距，還設計梅花座等間隔方式，以讓民眾閱讀時更安心安全。

今天一早進場的民眾有不少長者是到館內看書報雜誌，也有些人迫不及待的借書閱讀，黃姓民眾表示，若是考季或假日，進場常要排隊卡位，今天上班日，人數不多，來圖書館不僅可看書，也能享受免費冷氣，很舒服。

侯友宜一早也來到土城運動中心視察，他接受媒體聯訪時表示，管制的最重要方式是實名制及人流的控管，全館最少兩個小時消毒一次，場館內座位採間隔坐、梅花座方式保持適當距離。

至於長照機構開放探視部分，侯友宜表示，會採比中央更嚴謹的管控方式逐步開放；至於國小的運動場涉及校園的安全，「因為孩子們是我們的寶貝，是我們最需要保護的一群」，需等到疫情最穩定的時候，最能夠控制的狀況下，才會開放。