5至11月汛期將來臨 新北推出5措施防範積淹水
因應5月至11月汛期的來臨，新北市水利局除巡視檢查水門、抽水站、溝渠清淤、防汛備料等外，今年還新增5項創新作為，盼在汛期前超前部署，確保新北市民生命、財產安全。
此次新增的5項防汛措施包含抽水站預抽機制、透水保水設施抽查、智慧物聯網防災系統、新型L型防洪版、加強招募偵水志工。
抽水站預抽機制是在新北轄內82座抽水站、337台抽水機組中，啟動14座抽水站、預抽68座抽水站提早溫機機制，透過預抽排水站前池水位，讓其保持最低水位，此作為可增加約12萬4千公噸滯洪量，相當於50座標準游泳池水量。
第二，不斷實施透水保水設施抽查，來維護既有功能使排水設施正常運作，若發現透保水設施功能毀損嚴重者，將限期透保水義務人在1日內進行改善。
另外，藉由導入智慧防災科技，在手機上就能快速查詢地方淹水感測數據、雨水下水道水位計數據、雨量站、監視器等資料。
最後，加強招募偵水志工，讓其從原先的3隊80人增加至18隊560人，透過偵水志工教育訓練，可即時巡查當地側溝積淹水情況，並在豪大雨來臨時協助簡易調查、排除積淹水。
水利局表示，將會持續精進防汛作業能力，除了一般基礎巡檢外，今年還新增了5項創新，希望能在防汛期來臨前超前部署。
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