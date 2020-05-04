悶壞了！新北國民運動中心開放首日 民眾清晨6點就排隊

新北市公有場館今起漸進式開放，民眾期待已久的國民運動中心也同步重啟，土城國民運動中心早上6點開始營業前，即有不少民眾排隊等候，新北市長侯友宜今上午前往視察時表示，運動中心採取實名制及人流控管，所有座位都會有間隔。

侯友宜表示，民眾進到場館一定要戴口罩、量體溫，全館最少兩個小時消毒一次，每一個運動器材上都會有消毒酒精瓶及擦拭布，運完動隨時可擦拭；另外校園開放部分，侯則說，孩子是我們的寶貝，也是最需要保護的一群，開放校園會作為最後一個階段，疫情最穩定時才會開放。

新北市體育處指出，新北14座國民運動中心及4處運動聚點，大門採單一入口管制，進場須以QRcode實名登記，並通過紅外線感熱儀監測體溫，螢幕也會即時顯示容留人數，控管人數減半。此外，各中心也會不定期推出線上運動課程，讓民眾不受時間、場地、空間，隨時都可運動健身。

土城運動中心表示，封館期間已加強設備維護，將運動器材拉開使用間距，休息區座位、淋浴空間、游泳池SPA、烤箱等設備，也都規劃間隔距離，各教室以地貼標示，確保室內1.5公尺的社交距離，所有器材及淋浴、廁所等公共空間，工作人員每2小時就消毒1次，更備足消毒酒精提供民眾自行擦拭器材。