北市將修火災條例 擬只要違規就開罰

北市錢櫃KTV林森店上月發生火警造成6死。市長柯文哲今天說，以往業者違規只能限期改善，將研修火災預防自治條例，增訂罰則，只要違規就開罰，並建議中央修訂消防法。

柯文哲上午率市府團隊赴台北市議會，針對4月26日錢櫃KTV林森店大火進行專案報告。

柯文哲在專案報告開始前，重申現行稽查制度有缺失，會進行檢討，並對無法保護市民權益致歉。

柯文哲說，錢櫃釀惡火主要原因是業者關閉五大消防設備，以及施工破壞防火區劃，而業者向建管處申請使用執照變更，卻沒向消防局申請防護計畫，未來將健全建管消防聯審機制。

柯文哲也表示，火災預防自治條例將研議增訂第6條之1，要求面積達300公尺以上電影片映演場所、歌廳、舞廳、夜總會、錄影節目帶播映場所、視聽歌唱場所應設置火災時可自動通報119功能設備。

柯文哲說，同時增訂火災預防自治條例第10條之2，不得任意關閉重要消防安全設備火警受信總機、控制盤、操作開關，要求張貼警語，並增訂罰則。

柯文哲說，若業者違反上述2條規定，將處管理權人新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並得命限期改善，不改善者可按次處罰到改善為止。

柯文哲同時建議中央修訂消防法規，包括推動消防設備人員法、修訂消防法第37條及第40條，第37條要求將限期改善改為處6000元以上、3萬元以下罰鍰，即時裁罰並提高罰則，第40條則是要求要提施工中防護計畫，否則將罰2萬元以上、10萬元以下罰鍰。