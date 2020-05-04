錢櫃火警6死 柯文哲稱釀災主要原因在業者

台北市錢櫃KTV林森店4月26日發生火警，造成6死。台北市長柯文哲今天說，業者擅自關閉五大消防系統設備、施工造成防火區劃破壞，導致濃煙在大樓亂竄，是釀災主因。

柯文哲重申，會改善稽查制度疏失，並對無法保護市民權益致歉。改善稽查制度缺失、研議修改火災預防自治條例，擬違者處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並建議中央修改消防法。

柯文哲上午率市府團隊赴台北市議會，針對4月26日錢櫃KTV林森店大火進行專案報告。

柯文哲在專案報告中指出，錢櫃因5樓至11樓安全門違規開啟，以及進行電梯施工時每層樓都有挖洞，破壞防火區劃，火災發生時，煙霧才會在大樓內四處亂竄，加上業者關閉排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統等消防設備，才釀重大死傷。

他說，意外發生後立即下令稽查全市密閉性公共場所，能在一夕之間有多家電影院、KTV業者被勒令停業，是因應嚴重公安事故依行政執行法所致，否則按照現行消防法，只能要求限期改善。

柯文哲指出，未來將強化營業場所防火管理，例如加強防災教育訓練、不合格場所資訊將公告在消防局網站第一頁，也會落實與改善稽查制度，會依照檢查場所規模進行人力調整，也會E化整合資料，還有研議修改法規。

中國國民黨台北市議員陳重文質詢時則送上防煙面罩，要求柯文哲在一定人數的包廂放面罩。柯文哲允諾會考慮。

不過，台北市消防局長吳俊鴻表示，中央沒有強制，因防煙面罩品質不一，有時濃煙過多、溫度過高，民眾戴防煙面罩可能會受傷。

國民黨台北市議員汪志冰質詢指出，錢櫃一場火燒出種種問題，業者不是施工偷跑，而是永遠不會提防護計畫。柯文哲答詢時表示，目前制度有漏洞。

另外，台北市政府已成立律師團，5月8日將針對死傷者家屬召開說明會。