防疫挺身障 北市庇護工場推母親節禮盒買一送一
溫馨的母親節即將到來，台北市庇護工場推出多款媽咪禮盒，主打「庇護好禮買一送一」限量優惠，產品內容豐富多元，數量總計1800盒，即日起活動開跑至5月10日止。
新冠肺炎疫情影響，民眾不願出門，許多大型活動取消，不僅一般產業受衝擊，庇護工場更是雪上加霜。為能穩定就業環境，不少社福團體咬牙苦撐，或是推出防疫商品，適逢母親節前夕，台北市勞動力重建運用處處長葉琇姍表示，北市庇護工場特別挑選優質禮盒，為能刺激消費，更加碼推出優惠，只要購買庇護工場指定商品即「買一送一」，限量1800份，售完為止。
在這波指定商品中，由小貝殼工作坊手工皂、糕菲庇護工場、勝利廚房、北市聯醫附設庇護工場、樸樹咖啡、愛肯庇護工場、愛不囉嗦承德店、馬接喜樂工作坊、忠孝庇護工場所推出9大類商品，產品內容多為糕點、咖啡，還有手工皂禮盒。
業琇珊表示，台北市庇護工場實體店鋪座落於北市各行政區間的角落，商品舉凡食、衣、住、行、休閒都包含其中，民眾若不想出門購物，亦可上台北市庇護工場臉書粉絲頁 (https://www.facebook.com/TaipeiSheltered)線上訂購，或至台北市勞動力重建運用處網站(https://www.fd.gov.taipei )查看。
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