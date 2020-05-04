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錢櫃大火究責 柯文哲：週四提懲處名單

中央社 / 台北4日電

北市錢櫃KTV林森店4月26日發生火警，造成6死。台北市長柯文哲今天說，政風處已組專案小組，預計週四提出懲處名單。

柯文哲上午率市府團隊赴台北市議會，針對4月26日錢櫃KTV林森店大火進行專案報告。

柯文哲在專案報告開始前，再度對無法保護市民權益致歉，表示現行稽查制度有疏失，會進行改善。

柯文哲多次說過會究責，日前表示已成立安檢責任調查小組，將針對聯合稽查制度、錢櫃林森店安檢紀錄、通報流程缺失、現行相關法規狀況及缺失、懲處相關人員等及5大項目進行全面性檢討改善，先由政風處進行內部調查，再由廉政委員會進行外部監督。

柯文哲今天明確指出，懲處名單將於週四提出。

他表示，意外發生後，第一時間他到醫院探視傷者，副市長蔡炳坤則成立關懷小組，台北市政府也成立律師團，5月8日將舉辦說明會，提供死傷者家屬法律協助。

柯文哲說，台北市社會舉民政局社工持續關懷死者家屬與傷者，目前共發放207萬元慰問金與死亡救助金；衛生局也持續進行心理關懷。

柯文哲 北市 錢櫃

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