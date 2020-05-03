新北博物館、藝文中心明重啟 開放範圍一覽表看這裡

新冠肺炎疫情趨緩，已暫停開放數周的新北市藝文場館，明起重新開館，包括圖書館、博物館及文化局所轄藝文館舍、園區，都將防疫再升級，採實名制入場、出入動線規劃、流量管制，但各館所、園區內之狹小密閉空間及不易清潔消毒的場域，目前仍不開放。

此次重新開放的空間包含全市圖書館、博物館(鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、黃金博物館、淡水古蹟博物館、坪林茶業博物館、烏來泰雅民族博物館)、藝文中心(新北市藝文中心、新莊文化藝術中心、樹林藝文中心、新板藝廊、美麗永安生活館) 及府中15、藝文園區(林本源園邸、空軍三重一村、板橋435藝文特區、新北市客家文化園區)。

文化局表示，各館所、園區內的狹小密閉空間、人員需短距離接觸的空間以及不易清潔消毒的場域，目前仍不開放；入館民眾須一律配戴口罩、測量額溫、依規劃保持安全社交距離，館方也會確實掌握人流，並採實名制入館。