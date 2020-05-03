柯文哲稱台灣防疫做得好 下一步要務實

台北市長柯文哲在今天播出的專訪中表示，台灣在防疫策略上做得很好，「爽一下就好，證明很厲害」，下一步要務實，如酒店與舞廳停業，應說明清楚停多久，「終究要在感染與經濟發展中有妥協」。

柯文哲與副市長黃珊珊日前接受TVBS節目「看板人物」主持人方念華專訪，暢談防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情等作為，內容於今天傍晚播出。

新冠肺炎肆虐全球，然而，台灣在防疫上打了漂亮一仗，成為各國楷模，不過，柯文哲認為，「爽一下就好，證明我們很厲害」，下一步要務實思考，如酒店與舞廳停業，應說明清楚停多久，除非政府的戰略是要徹底消滅酒店與舞廳。

他說，很多人問他疫情何時結束，他的回答都是「還沒開始」，因南美洲、非洲、印度、東南亞的疫情都還沒開始，整個世界永遠都在危險之中，而新冠肺炎疫情發展到後來，一定會流感化。

柯文哲表示，應要思考如何與敵人共存，重點在於「可忍受的感染是多少」，因為終究要在感染與經濟發展中妥協，強調政治要務實，就像當醫生，要治療病人時，不是一次施打所有的抗生素，否則會出現抗藥性，「最多的治療不是最好的治療」。

柯文哲說，台灣已經成為一個民粹的社會，但是，「要做我們可以做，堅持我們認為對的事情」，要有價值與信念。

面對新冠肺炎衝擊產業，柯文哲說，首要做的是止血，其次是輸血，最後才開始開刀，因此，第一步是減少企業現金流支出，其次是振興，最終也最難的是經濟模式重整，他表示，疫情後世界的經濟模式絕對會大改變，目前台北市已有一群人在準備經濟重整計畫。

被問及是否為「選總統的白皮書」時，柯文哲則說，還是科學至上，要讀書、要有邏輯及步驟。