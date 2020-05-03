新北漸進開放管制 其他縣市視疫情滾動調整

新北市長侯友宜今天宣布，自明天起，新北將漸進開放現行管制措施。其他縣市政府大多持保守態度，表示將遵循中央疫情指揮中心規範，公共場館維持實名制，持續強化各項防疫。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，侯友宜今天主持應變會議時宣布，自明天起，新北將以2階段4梯次漸進開放現行管制措施，公有場館逐步有條件地適度開放，除基本量體溫戴口罩，保持社交距離環境清潔消毒外，更重要做到「實名制要到位」及「人流管制」兩大防疫工作。

台北市副市長黃珊珊今天表示，疫情爆發以來，台北市未關閉任何場館，而是採用實名制，儘管新冠肺炎疫情趨緩，仍有境外案例，在防疫上不能放鬆，會維持實名制。

黃珊珊說，台北市自今年3月19日以來，如運動中心、文化場館等公有的封閉型場館採實名制，尤其運動中心，民眾進出及使用設備都必須登記。

桃園市政府表示，目前各圖書館採取實名制進出，也可以借書，閱覽室、K書區也均採取梅花座；而親子館雖未開放，但兒童玩具、圖書也同步開放借閱、也一樣會採取防疫標準，持續強化各項防疫。

桃園市產業類雇主引進新移工，須配合勞動局執行居家檢疫場所實地查核，市府也提供合適的移工居家檢疫場所。

台中市政府新聞局長黃國瑋表示，疫情瞬息萬變，市府密切注意中央流行疫情指揮中心公布的最新疫情資訊，隨時滾動調整各項防疫措施。

黃國瑋說，目前台中市國民運動中心採縮短營業時間、維持部分時段開放，在防疫優先的前提下，儘量滿足市民生活品質，後續也將持續掌握疫情資訊，即時因應調整。

黃國瑋指出，市立圖書館及藝文中心或博物館，並無封閉，而是加強防疫措施，民眾入館會進行量體溫、酒精乾洗手等程序，並且要求民眾戴口罩入場、進行實名登記等，根據不同場地大小也有相關容流限制，皆遵循中央疫情指揮中心的室內規範。

台南市長黃偉哲表示，市內公共場館本來就沒有封閉，僅採取實名制、人流管制、戴口罩等防疫措施。防疫的大原則是「順時中」，但政策因地制宜，沒有「順友宜」的問題。

黃偉哲說，校園的部分是因應曾有磐石艦確診官兵到成大光復校區籃球場打球，在今年4月23日起全面暫停開放校園，這兩天會針對校園開放給民眾運動一事進行滾動式檢討。

高雄市政府新聞局長鄭照新表示，市府遵照中央疫情指揮中心步調，並參酌實際狀況評估，目前已在長照中心探視等措施逐步放寬管制，但由於高雄為海軍磐石艦群聚感染熱點，類似評估會較為謹慎。

鄭照新說，今天中央宣布將針對磐石艦官兵新一波檢測，以確認檢測結果無誤，高雄將待此波檢測確定皆無陽性反應後，再行評估放寬作法。期待疫情早日舒緩，有助於紓困方案實施，使高雄恢復疫情前商業與公共活動活力。

新竹市政府提供新聞資料表示，考量目前疫情控制較佳，為維持民眾正常生活所需，新竹市公立運動場館將於4日重啟開放，包括新科國民運動中心、竹光國民運動中心、新竹市立體育館、多功能競技館等4間運動場館，及南寮溫水游泳池與香山第二游泳池。

竹市府指出，要求所有場館恢復營運前全館徹底消毒，並積極要求管理單位落實5項防疫策略，包括環境與器具全面消毒、入場量測體溫、實名制、員工健康管理、各運動空間人流採分區及總量管制等。

雲林縣文化觀光處圖書館防疫期間，暫停提供館內閱讀服務，僅供借、還書作業；雲林縣政府明天將召開跨單位的會議，討論公有場域開放事宜。

雲林縣長張麗善說，疫情對國人的生活影響已近4個月，縣府近期開始舉辦一系列街頭藝人模式演出，鼓勵縣民多走出戶外，以堅強正面的心態面對疫情，歡迎縣民在縣境內走走出遊。

雲林縣政府社會處長林文志表示，縣內各長照中心和養護之家等，皆以中央所制定的規範為基準，如果長照機構在防疫上有需要，探視條件可以加嚴，但絕不可以比中央制定的規定鬆。