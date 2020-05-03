泰山模範母親黃雅惠撫養12非親生子 「我願給孩子最好的」

母親節即將來臨，今年受疫情影響，新北市取消模範母親表揚活動，改由各區長到府頒贈獎牌、禮品與蛋糕，獻上敬意。其中泰山區獲獎的模母黃雅惠是一位寄養媽媽，多年來帶過12個不同家庭的孩子，將這群非親生子女視如己出，她表示，每個孩子都是天使，「雖然我什麼都不會，但願意給孩子最好的。」

今年44歲的黃雅惠原是名工程師，為了照顧罹患失智症的婆婆，辭去工程師一職，欲轉任為家庭保母，卻意外地接觸到中華兒童與家庭促進協會，正在招募寄養家庭，她心想，除了一般幼兒需要照顧，弱勢家庭的孩子更需要，因此開始當起寄養媽媽。

黃雅惠表示，其實自己也有兩個親生小孩，但都已成年，因此從2015年起照顧第一個寄養小朋友，6年間共照顧過5位長期寄養、7位短期安置的孩子，每位孩子原生家庭都有不同難題，包括經濟弱勢、父母吸毒等等。

黃雅惠回憶，最印象深刻的孩子是位發展遲緩的2歲女童，為了幫助她學習，長時間帶著她往返醫院、診所，上早療課程，雖然辛苦，但聽到女童終於開口喊了聲「媽媽」，一切都值得。黃雅惠也感性地說，每個孩子都是天使，「雖然我什麼都不會，但願意給孩子最好的。」

隨著母親節將至，泰山區長謝文祥日前也特別帶著獎牌、禮品至黃雅惠家，祝賀她當選109年度新北市泰山區模範母親，謝文祥表示，本次泰山模母共有17位，每位事蹟皆令人感佩，「母親就像明亮的燈塔與避風港，歷經風霜苦楚在所不惜為人子女應及時盡孝，在母親節時向媽媽說聲我愛您！」