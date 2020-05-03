K書族看過來！新北圖書館明起開放 憑證入場、座位減半

隨著疫情趨緩，新北市長侯友宜今在防疫會議時宣布，封閉長達一個多月的新北公有場館、場所，明起漸進式開放，侯今下午至新北圖書館總館視察時表示，圖書館將採實名制，民眾須憑身分證、健保卡、借閱證、市民卡其中一卡進場，另外館內座位區將減半，演講廳、說故事教室等密閉空間，仍不開放。

侯友宜指出，實名制採兩套系統，一套憑身分證、健保卡、新北卡入場，刷卡一秒鐘就可確認身分，若忘記帶卡者，就要親填姓名、身分證字號、電話，並放在密封信箱中，保留三十天，為避免作假，圖書館同仁會不定時現場抽測、試打電話，希望民眾都能誠實的管理好自己的健康。

對於新北公有場館目前採2階段4梯次漸進開放，侯友宜表示，在疫情穩定以後，才會逐步開封，目前圖書館做了實名制、人流管控，為確保社交距離，位置幾乎減了一半，其中較容易群聚感染的地方，像演講廳、說故事教室，這些都暫不開放，並視疫情再做調整。

新北市立圖書館表示，明起新北所有圖書館與閱覽室將重新開館服務，除了加強全館消毒，設置圖書除菌機，全面量測館員與入館者體溫、強制戴口罩、出入口酒精消毒，更升級防疫管理措施，103分館所有閱覽空間、座位、甚至電梯均採「梅花座」或適當間隔，第一線館員也會配備護目鏡及手套，保障讀者和員工健康。

目前第一階段開放，僅提供開放型之閱覽空間及自修空間，其他演講廳、討論室、團體視聽區、多功能教室等空間仍暫停開放，總館原2024席位(自修+閱覽座位)也縮減905席，僅開放1119席，其他分館同樣會縮減座位區，幾乎減半。