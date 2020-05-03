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抓住春天尾巴！新北4處賞螢秘境 驚嘆火金姑漫天飛舞

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
每年4至6月為賞螢季，新北市新店、烏來、土城、汐止等地區皆為知名賞螢地點。圖／新北市農業局提供
每年4至6月為賞螢季，新北市新店、烏來、土城、汐止等地區皆為知名賞螢地點。圖／新北市農業局提供

每年春末夏初為火金蛄漫天飛舞、螢火環繞的賞螢高峰期，新北市新店、烏來、土城、汐止等地區皆為知名賞螢地點，新北市農業局提醒，民眾夜間追螢時須謹記「三不一沒有」原則，並注意自身安全，避免發生意外。

每年4至6月為賞螢季，全台有60多種螢火蟲，新北境內就擁有近30種，新店、烏來、土城、汐止等山區知名賞螢地點，常見螢火蟲種類為黃緣螢、端黑螢、黑翅螢、紅胸黑翅螢等，晚間6點30分至8點為最佳賞螢時間。

土城承天禪寺，除了是知名景點，每到賞螢季，都會吸引許多人慕名前來，賞螢步道全長約660公尺；烏來的信賢步道，為北台灣螢火蟲多樣性最高地區。

全台總計有60多種螢火蟲，然光是信賢步道就擁有12種，每年3月到11月，陸續可看到黃胸黑翅螢及鹿野氏黑脈螢、紅胸窗螢、凸胸窗螢、山窗螢等。

新店碧潭吊橋西岸的和美山因為交通便利和螢況佳，成為每年民眾最喜歡的賞螢地點之一；另，汐止汐碇路、翠湖、新山夢湖、白匏湖及崇德國小皆能捕捉到螢火蟲身影。

新北市農業局提醒，民眾夜間追螢時須謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲等「三不一沒有」原則，若攜帶手電筒，須以紅色玻璃紙罩住，避免干擾螢火蟲活動；賞螢時也要注意自身安全，最好結伴同行，避免發生意外。

賞螢 螢火蟲

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