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新北校園5月18日後擬逐步開放 入校運動採團進團出

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午宣布，新北市公有場館明起採2階段4梯次漸進式開放。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今上午宣布，新北市公有場館明起採2階段4梯次漸進式開放。記者吳亮賢／攝影

新北市長侯友宜今上午宣布，新北市公有場館明起採2階段4梯次漸進式開放，第1階段將開放國民運動中心、體育園區及運動聚點，但民眾期待已久的校園開放運動，目前仍未解禁，教育局長張明文表示，若第2階段、5月18日後，疫情仍穩定，才可能逐步開放校園場地。

張明文指出，明起第1階段，將開放國民運動中心、運動聚點、體育園區，社區大學則於第2階段、18號起正式開學，其他場地部分，如至校園運動，將視疫情狀況逐步開放，一定要一步步穩健推行，若開放後來又收，反而會造成更多怨言。

張明文表示，目前北台灣如台北、新北、基隆、桃園等地的校園，都還是封閉， 為了確保學生安全，校園一定是最後才會開放，若逐步開放，配套措施會先準備好，如運動人士採團進團出，量體溫、戴口罩才能進入，「這兩周疫情可能會更明朗，18號後才會視疫情狀況，正式確定。」

疫情 體育

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侯友宜：新北公有場館 明起漸進開放

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