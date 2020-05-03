陪伴土城人24年清水陸橋正式退場 市區天際線重生
陪伴土城人24年的清水陸橋昨清晨宣告功成身退，原訂封路2晚來進行的工程，也僅用一個晚上就完成，完工後讓市區天際線變得更加開闊，還給民眾乾淨的市容。
新北市工務局養工處表示，配合清水國小周邊人行道改善工程、陸橋使用率過低情況，市府依「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，與區公所、交通局、警察局及民代、里長以及附近學校進行會勘。取得共識後透過試辦封閉，改變民眾通行習慣，最後再進行拆除位於清水國小前金城路二段的清水陸橋。
清水陸橋拆除工程自4月21日起動工，除了將不須封路的工程處理完成，須封路施作的「大梁及樓梯拆除吊離」階段，原訂於5月1日及2日連2個晚上進行施工。
但在施工團隊加緊趕工下，僅用1個晚上工程就在2日清晨6時全部完工，目前僅剩墩柱細部拆除及周邊復舊作業待完成，預計9日前就能全數完工。
工務局指出，新北市自改制升格以來，共計已拆除20座使用率低的人行陸橋，為讓新北市人行環境變得更寬敞、安全，未來將持續針對使用率低的陸橋辦理評估作業。
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