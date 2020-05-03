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春季邁入尾聲 貓空、竹子湖賞「螢」趣

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
又到了火金蛄漫天飛舞、螢火環繞的時節，台北市大地工程處推薦兩條賞螢路線，包括文山貓空賞螢喫茶、北投竹子湖觀花賞螢。圖／台北市大地處提供
又到了火金蛄漫天飛舞、螢火環繞的時節，台北市大地工程處推薦兩條賞螢路線，包括文山貓空賞螢喫茶、北投竹子湖觀花賞螢。圖／台北市大地處提供

隨著春季邁入尾聲，又到了火金蛄漫天飛舞、螢火環繞的時節，每年春末夏初期間為賞螢高峰期，台北市大地工程處推薦兩條賞螢路線，包括文山貓空賞螢喫茶、北投竹子湖觀花賞螢，不妨放下手中的手機平板，走向環繞北市周遭的山區，感受自然生態帶來的生命力。

台北市大地處表示，文山區指南溪周圍人稱「草湳地區」，因群山環繞，長年無風多霧的氣候型態，保有類似森林的天然環境，另近年以兼顧水土保持及生態保育為目標進行溪溝局部整治，保有指南溪的生態多樣性，並得以觀賞螢火蟲漫天飛舞的場景。

此外，周邊有指南宮、猴山岳及二格山等景點，在賞螢前可體會該地區之人文景觀，賞螢後也可驅車前往貓空地區品茗並遠眺北市夜景。

台北市大地處指出，位於陽明山竹子湖地區的陽明溪畔，也是個適合賞螢的場所，竹子湖擁有豐富的梯田濕地環境，周邊森林環繞鬱閉，水質純淨，生態良好且多元，相當適合螢火蟲生長。

現正值陽明山花季期間，民眾不妨於欣賞完白綠相間的海芋花田及代表希望的繡球花後留下步伐，夜晚漫步在頂湖地區的環狀步道，以及新完成的芋見小路間觀賞浪漫螢光，參與大自然的螢火晚會。

台北市大地處說，山區夜間氣溫較低，蚊蟲也多，建議賞螢穿著輕薄長袖衣褲，切記勿噴灑香水或過多防蚊液，且螢火蟲怕光，攜帶手電筒照明時，記得貼上紅色玻璃紙，拍照也不要打閃光燈，避免強光傷害，賞螢過程盡量降低音量，也不要捕捉螢火蟲。

又到了火金蛄漫天飛舞、螢火環繞的時節，台北市大地工程處推薦兩條賞螢路線，包括文山貓空賞螢喫茶、北投竹子湖觀花賞螢。圖／台北市大地處提供
又到了火金蛄漫天飛舞、螢火環繞的時節，台北市大地工程處推薦兩條賞螢路線，包括文山貓空賞螢喫茶、北投竹子湖觀花賞螢。圖／台北市大地處提供
又到了火金蛄漫天飛舞、螢火環繞的時節，台北市大地工程處推薦兩條賞螢路線，包括文山貓空賞螢喫茶、北投竹子湖觀花賞螢。圖／台北市大地處提供
又到了火金蛄漫天飛舞、螢火環繞的時節，台北市大地工程處推薦兩條賞螢路線，包括文山貓空賞螢喫茶、北投竹子湖觀花賞螢。圖／台北市大地處提供

賞螢 北市 螢火蟲

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